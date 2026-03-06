Haberler

Karlıova'da yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara yönelik gerçekleştirilen iftar programında, Kaymakam Abdulselam Bıçak, çocukların devletin emaneti olduğunu vurguladı ve çocuklara hediyeler verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdulselam Bıçak, çocukların devletin emaneti olduğunu belirterek, her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

İftarın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Ketenci ile çocuklar ve aileleri katıldı.???????

