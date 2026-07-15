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Bingöl'de şehit kabirleri ziyaret edildi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında kaymakam ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret edip dua etti, ardından şehit aileleriyle bir araya gelinerek devletin her zaman yanlarında olacağı vurgulandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve ailelerine ziyarette bulunuldu.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret eden Bıçak, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirtti.

Kaymakam Bıçak, daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
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