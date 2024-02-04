Karlıova'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve köylerdeki okulların tamamı yarın için tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.