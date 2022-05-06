Karlıova'da Mayıs ayında kar yağdı - Haberler

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Karlıova'da Mayıs ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Ayhan Turhan - Güncel
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Karlıova'da Mayıs ayında kar yağdı Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Karlıca Köyü'nde Mayıs ayında kar yağdı.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da Mayıs ayında kar yağdı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Karlıca Köyü'nde Mayıs ayında kar yağdı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'ya bağlı Karlıca Köyü'nde yağmur, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Köyün bir kısmı beyaza bürünürken, o anlar ise köydeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Karlıova, Bingöl, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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