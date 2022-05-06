KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova'da Mayıs ayında kar yağdı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Karlıca Köyü'nde Mayıs ayında kar yağdı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'ya bağlı Karlıca Köyü'nde yağmur, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Köyün bir kısmı beyaza bürünürken, o anlar ise köydeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.