Karlıova'da öğrencilerden polislere ziyaret
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3-6 yaş arası kreş öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Polisler tarafından karşılanan çocuklar, emniyet binasında birimleri tanıdı ve polis araçlarıyla kreşe bırakıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki kreş öğrencileri, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, ziyarette bulundu.
Öğrencileri kapıda karşılayan polisler, çocukları hizmet binasında gezdirerek, birimleri tanıttı.
Emniyet bünyesindeki araçların tanıtıldığı ziyarette, çocuklar polis araçlarıyla kreşe bırakıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz