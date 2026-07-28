Karlıova'da Kilitli Parke Taşı Çalışmaları Başladı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kazanlı köyünde, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı. Kaymakamlık, çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam edeceğini duyurdu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kazanlı köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.
Kaynak: AA