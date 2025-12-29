Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu

KARA TEMİZLİK FIRÇASI İLE RED KİT ÇİZDİ

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan İranlı Öğretim Üyesi Ali Ghouli Merdani, kampüs içinde yağan karı tuval gibi kullanarak çizgi film karakteri Red Kit'i çizdi. Çizim için temizlik fırçasını kullanan Merdani, çizimini bitirdikten imzasını attı. O anlar, Merdani'nin meslektaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Video, sanal medyada büyük beğeni topladı.

AĞACIN DALI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Diğer yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel bir kolejin bahçesinde bulunan ağacın dalı, karın ağırlığına dayanamayacak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu. Batman'ın Gercüş ilçesinde de tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı Geçidi, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı. DİYARBAKIR VE ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Diyarbakır ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime ara verildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşlar ile öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, 30 Aralık 2025 Salı günü yoğun buzlanma, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ise yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda Elazığ merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN-Remziye ÖNER/ŞIRNAK,