Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu araç geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatıldı. Hava koşullarının düzelmesi bekleniyor.

Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başlaması dolayısıyla sürücüleri uyardı.

