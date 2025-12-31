Haberler

Van'da yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 3 yaşındaki İslima Pekbay, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Yüksek ateş şikayeti olan çocuk, ailesinin yardımıyla hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Yüksek ateş şikayeti olan 3 yaşındaki İslima Pekbay'ın ailesi yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyince yetkililerden yardım istedi.

TOKİ bölgesinde ikamet eden çocuk için belediye karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bu sırada çocuğun ateşinin daha da yükselmesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla yola çıktı.

Yolda belediyeye ait iş makinesiyle karşılaşan aile, ekiplerin yardımıyla Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
