Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Yavuzlar Mahallesi'nde güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kurt, yerleşim alanına inerek çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kayboldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına inen kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dün gece saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kış şartlarında ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, Yavuzlar Mahallesi'ne inerek yerleşim yerinde yiyecek aradı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
