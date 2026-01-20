Haberler

Batman'da yolu kapalı köyde yaralanan çocuk için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Balbaşı köyünde at tepmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki Kemal Öz, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Balbaşı köyünde at tepmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki Kemal Öz'ü yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Öz, Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
