Ekipler, yolu karla kaplı köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı
Giresun'un Güce ilçesinde karla kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, engebeli arazideki zorlu koşullara rağmen hastaya ulaşmayı başardı.
İlçeye bağlı Boncukçukur köyünde yolu kar nedeniyle kaplanan Köy eteği mezrasında fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçerek yoğun kar ve engebeli arazi koşullarında ilerleyen ekipler, hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hasta, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel