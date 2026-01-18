Haberler

Ekipler, yolu karla kaplı köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde karla kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, engebeli arazideki zorlu koşullara rağmen hastaya ulaşmayı başardı.

GİRESUN'un Güce ilçesinde yolu karla kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Boncukçukur köyünde yolu kar nedeniyle kaplanan Köy eteği mezrasında fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçerek yoğun kar ve engebeli arazi koşullarında ilerleyen ekipler, hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hasta, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli