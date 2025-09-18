Karkamış Belediye Başkanı'nın Şoförü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, kazada yaralandıktan iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazanın detayları araştırılıyor.
GAZİANTEP'te, kendisine ait otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan (25), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, salı günü sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam aracının şoförlüğünü yapan Mahli Çağlayan'ın kullandığı 06 KOS 33 plakalı şahsi otomobili, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada yaralanan Çağlayan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahli Çağlayan, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazaya ilgili inceleme sürüyor.