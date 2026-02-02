Karkamış Antik Kenti'nden çıkan eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendi

Gaziantep'te bulunan Antik Karkamış'ta 2011'den bu yana sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntuların ilk kez sergilendiği "Fırat Kıyısında Hititlerin Karkamış'ı: Yeni Keşifler ve Yeni Katkılar" sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, bu etkinliğin Mezopotamya'nın kalbi, Karkamış'tan çıkan eserlerin sergisi olduğunu belirterek, Anadolu'nın tamamının açık hava müzesi olarak bilinmesi gerektiğini söyledi.

"Anadolumuz, Karkamış da dahil bütün bölgeleriyle yerin altının, yerin üstünden çok daha zengin olduğu bir yurt." diyen Şahin, bu çalışmanın arkeolojik boyutunun insanlığın geçmişini anlamak açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de arkeolojinin son yıllarda kayda değer bir şekilde geliştiğine işaret eden Şahin, "Türkiye'de arkeoloji yılın tamamına yaygınlaştırıldı. Bir an önce toprak altındaki zenginliğin insanlıkla buluşturulması kıymetlidir. Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu serginin Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor olması, müzemizin hem prestijinin bir gereğidir hem de çıkarılan eserlerin dünyaya tanıtılması açısından önemlidir." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da arkeolojinin geçmiş kavimlerin neler yaşadıklarını ve neler kaybettiklerini görmek bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Arkeolojinin yeni bilgi üretebilmenin alanlarından birisi olduğunu dile getiren Zülfikar, İstanbul Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olarak arkeolojiye destek verdiğini kaydetti.

Zülfikar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bologna Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerine projeye verdikleri emekleri için teşekkür etti.

57 eser sergileniyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Gaziantep Müzesi'nin yanı sıra Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonundan yer alan 57 eserin bir araya getirilmesiyle oluşturulan güzel bir sergi yaptıklarını söyledi.

Karkamış'ın yaklaşık 100 yıllık kazı geçmişiyle, en eski İngiliz kazılarından olduğunu anımsatan Gönültaş, son dönemde antik kentten Türk-İtalyan işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile pek çok eserin ortaya çıkarıldığını aktardı.

Gönültaş, bugünkü serginin bu sürecin yansıması olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Karkamış Antik Kenti'ni çatı ile kapladık ve koruma altına aldık"

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da tarihe, bayrağa ve toprağa sahip çıkmanın gereği olarak bu çalışmada yer aldıklarını ve bunu her zaman desteklediklerini ifade etti.

Tarihine sahip çıkmayanların, geleceğini hiçbir zaman garanti altına alamayacağına işaret eden Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Önce geçmişimizi bileceğiz. Sonra da geleceğimizi planlayacağız. Prof. Dr. Nikolo Marchetti, 2015'te bizi ziyaret ettiğinde bir arkeoloji üzerine tecrübemiz vardı. Karkamış Antik Kenti'ni çatı ile kapladık ve koruma altına aldık. Yapılan çatılar her zaman için temele dayalı olur, bir temel oluşturursunuz, sonra da çatıyı yaparsınız. Yaptığımız bu çatıyı olduğu gibi kaldırıp başka bir yere götürebilecek şekilde tasarladık. Hiçbir zaman alt tarafa, tarihe, topraklarımıza temel atıp da buraları beton haline dönüştürmedik."

Konukoğlu, bu topraklarda kazandıklarını, bu topraklara harcamakla yükümlü olduklarını düşündüklerini dile getirerek, çalışmalarda emeği gçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'te çok kazı alanı olduğunu, kazıldığında pek çok antik kentin gün yüzüne çıkabileceğini belirten Konukoğlu, şehrin turizm ve arkeoloji şehri olması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çok çalıştığını kaydetti.

"Basılı ve dijital bir kitap hazırladık"

İtalyan Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Francesco da Stefani Spadofora da 2011'den beri Türkiye - İtalya arasında Karkamış'ta yürütülen çalışmaların önemli bir sonucunu Karkamış Kazı Başkanı Prof. Nikola Marchetti'nin yönetimiyle bugün gördüklerini dile getirdi.

Spadofora, İtalya'nın Türkiye'de 15 arkeolojik misyonu olduğunu ve restorasyon projelerini yönettiğini, her yıl çok sayıda bilim insanının geldiğini söyledi.

Türkiye'nin arkeoloji zengini ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Spadofora, Karkamış'tan çıkan eserlerin ve yeni çalışmaların bilime ve iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti de Karkamış Antik Kenti kazılarından çıkan eserleri ve gelinen noktayı anlatmak için basılı ve dijital bir kitap hazırladıklarını ve bunu kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Sergide 57 eserin yanı sıra, genellikle bir duvarın alt bölümüne yerleştirilen, yükseklikleri derinliklerinden çok daha fazla olan kare biçimli taş bloklar olarak adlandırılan 9 tane ortostatın da bulunduğunu belirten Marchetti, SANKO Holding ve üniversitelerin desteği olmadan bu işin yapılamayacağını dile getirdi.

Sergide, demir çağına ait eserler bulunuyor

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da Karkamış Antik Kenti'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi sınırlarında yer aldığını, şehrin aşağı bölümünün ise Suriye'nin Cerablus sınırlarında olduğunu hatırlattı.

Coğrafi ve tarihsel konumunun Karkamış'ı yalnızca Anadolu uygarlıkları açısından değil, aynı zamanda Mezopotamya ve Doğu Akdeniz kültür havzaları açısından da son derece önemli ve evrensel bir merkez haline getirdiğine işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Antik kente 20. yüzyılın başlarında başlatılan bilimsel kazılar savaş koşulları nedeniyle kesintiye uğratıldı. Yaklaşık 100 yıl sonra, 2011 yılında Bologna Üniversitesi'nden Sayın Prof. Dr. Niccolo Marchetti Başkanlığındaki Uluslararası Bilimsel Ekip tarafından yeniden başlatıldı. Sergide, demir çağına yani M.Ö. 12. yüzyıldan 6. yüzyıla tarihlenen bu eserler, silindir ve damga mühürler, bronze figürinler, pişmiş toprak kaplar ve bezemeli taş eserler aracılığıyla Karkamış'ın siyasi, idari ve sanatsal dünyasına ışık tutmaktadır."

Sergi 26 Mart'a kadar açık kalacak

Programa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Karkamış Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Hasan Peker ve farklı ülkelerin misyon temsilcileri de katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve katılımcılar sergideki eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi iş birliğinde "Karkamış Antik Kenti"nde, Türk-İtalyan Komitesince gerçekleştirilen arkeolojik kazılara SANKO Holding koruma ve restorasyon desteği verdi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ev sahipliğinde oluşturulan sergi, 26 Mart'a kadar açık kalacak.