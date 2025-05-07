Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları'nın ikincisi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma vizyonunun en stratejik alanının nitelikli, yetkin ve vizyoner insan kaynağı olduğunu belirterek, gençlerin vizyonunun Türkiye'nin rotasını çizeceğini söyledi.

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında SSB ve Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları'nın ikincisi, çevrim içi olarak düzenleniyor. Kariyer odaklı oturumların yer aldığı etkinlik, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Haluk Görgün, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları'na sadece bir etkinlik olarak bakmadıklarını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayi istikbali için başlattıkları insan kıymeti seferberliğinin önemli noktalarından bir tanesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen yıl ağustos ayında Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Milli Yetkinlik Hamlesi oluşturulması konusunda karar alındığını hatırlatan Görgün, "Milli Yetkinlik Hamlesi, lise öğrencilerinden üniversite gençliğine sektör profesyonellerinden kurum yöneticilerine kadar geniş bir hedef kitlesine ulaşıyor. Bu, çok boyutlu ve stratejik bir dönüşüm programı. Programın özünde savunma sanayisinin merkezinde insan olduğunu vurgulamak ve farklı sorumluluklardaki insan kıymetini, yetkinliklerini, potansiyelini ve verimliliğini ortaya çıkarmak var." diye konuştu.

"Türkiye'nin savunma vizyonunun en stratejik alanı nitelikli, yetkin ve vizyoner insan kaynağı"

Görgün, savunma sanayisi denildiğinde akla ilk savaş uçaklarının, helikopterlerin, insanlı insansız çeşitli sistemlerin, radar sistemlerinin ve füzelerin gelebildiğini aktararak, "En karışık algoritmaları kodlayan, en stratejik teknolojileri geliştiren, en kritik kararları sahada uygulayan her zaman ve her koşulda insan. Bu yüzden Türkiye'nin savunma vizyonunun en stratejik alanının nitelikli, yetkin ve vizyoner insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Milli Yetkinlik Hamlesi ile bunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin canlı bir kalkınma planı olarak ifade edilebileceğini vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca teknik yeterlilikler değil davranışsal, liderlik, fonksiyonel ve kültürel yetkinlikleri de bir arada inşa edilebileceğini değerlendirdiğimiz bir kalkınma planı. Savunma sanayi sektöründe 90 binin biraz üzerinde çalışan olduğunu çeşitli kaynaklarımızdan tespit ediyoruz. Bunu daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji içeren sistemleri üreten ve bu alanda çalışmak isteyen, bizim de ihtiyacımız olan nitelikli personellere ihtiyaç var. 90 binlerden 150-200 binlere artış sadece nicel olmamalı, niteliksel bir sıçrama da olmalı. Dolayısıyla iyi planlanmalı."

Görgün, temel yaklaşımlarının; savunma sanayisinin tüm paydaşlarının potansiyelini yükseltmek, işbirliğini güçlendirmek, sektörün gelişimini insan üzerinden yapılandırmak olduğunu dile getirdi.

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında SSB bünyesinde Savunma Sanayii Akademi dönüşümünü gerçekleştirdiklerine işaret eden Görgün, "Bu dönüşümde sadece eğitim veren bir yapı değil stratejik yetenek mimarisi olan, kendi insan kaynakları dönüşümüne liderlik eden bir kurumsal kimlik oluşturmaya gayret gösterdik. Bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

"Gençlerin vizyonu Türkiye'nin rotasını çizecek"

Görgün, Kurumsal Akademiler Birliği'ni de oluşturduklarını ve yaklaşık 60 üyesi olduğunu anlatarak, üyelerle işbirliği yaparak yetkinlik tabanlı bir yönetim kültürü inşa etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları'nın ilkini 25 Aralık 2024'te yine çevrim içi olarak düzenlediklerini aktaran Görgün, "Bu etkinliğe 81 ilden 207 üniversitemizden, 323 farklı bölümden 26 bin genç katılmıştı. Bugünkü etkinliğimizde 8 farklı oturumumuz var, 20 kıymetli konuşmacı var." açıklamasında bulundu.

Görgün, Türkiye'nin en güçlü kaynağı olan genç beyinlere hizmet etmek için birikimleriyle ve bilinçli bir vizyonla yönlendirerek o potansiyelleri faydalı sonuçlara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece öğrenen olmamaları, geliştiren olmaları, yön vermeleri ve bu dönüşümün de merkezinde olduklarının farkında olmalarını tavsiye etmek istiyorum. Özellikle gençlerin vizyonu Türkiye'nin rotasını çizecek. Savunma sanayi gibi stratejik alanda yükselen her başarı bu kardeşlerimizin emeğiyle olacak. Ben gururla her yerde Türkiye'de savunma sektöründe çalışanların yaş ortalamasını ifade ediyorum.Türkiye'de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması 34.

Bu toplantıya katılan arkadaşlarımızın 1-2 dönem önünde olan abileri ya da ablaları, şu anda geliştirdiğimiz en yüksek teknolojik kara, hava, deniz platformlarını veya bunların içinde kullanılan faydalı yükleri geliştiren kişiler. Bizim gençlere bakışımız, gençlerden beklentimiz ve onlara inancımız tam."

Geçmişte bilim ve insanlığa hizmet etmiş insanlardan örnekler veren Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farabi, aklı ve hikmeti rehber edinmiş ve sadece bilimde değil düşünce sisteminde de çığırlar açmış bir kişi. Biruni'ye baktığınızda 11. yüzyılda fizik, matematik, astronomi alanlarında yaptığı çalışmalarla çağın çok ötesinde bir kişi. Ali Kuşçu, Osmanlı sarayına getirdiği ilim mirasıyla bilim ve devleti bir arada taşımanın mümkün olduğunu gösterdi. Onlar fetihleri kalemle, ilimle, karakterle, davranışla gerçekleştirdi. Biliyorlardı ki ilim, irfan ve hikmet olmadan medeniyet olmaz. Bugünün gençleri olan sizlerin de ben aynı yürüyüşü taşıdığınıza inanıyorum. Sizlerin attığı her adımda Türkiye'nin biraz daha yükseleceğini değerlendiriyorum. Yolunuz açık, zihniniz berrak, ufkunuz geniş olsun."

"Güçlü bir dip dalga var, bu dip dalganın da kahramanı gençlerimiz"

SSB Başkan Yardımcısı Hakan Karataş da gençlere Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları'na gösterdikleri yoğun ilgi sebebiyle teşekkür etti.

Savunma sanayisinde çok fazla deneyimli uzman, mühendis ve teknisyenin olduğuna dikkati çeken Karataş, bu uzmanların beceriyi aktaracağı gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Karataş, teknolojiye hayranlık duyulduğunu ancak esas hayranlığın insana duyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji insanın zihninde yeşeriyor, kalbinde anlam buluyor. Gençlerimiz çok kıymetli. Güçlü bir dip dalga var, bu dip dalganın da kahramanı gençlerimiz. Gençlerimizin savunma sanayisine çok fazla ilgisi var. Biz de bu ilgiye cevap vermeye çalışıyoruz. Bugünkü etkinlik de aslında bunun bir parçası. Gençlerimiz doğru kişilerle, doğru söylemlerle, doğru platformlarla savunma sanayisini tanısınlar, bunu amaçlıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından "Savunma Sanayiinde İnsan Kıymeti ve Geleceği" başlıklı oturumda STM Genel Müdür Yardımcısı Mert Gökduman "Her Yetenek Bir Değer" başlıklı konuşmasında STM ve şirketin işe alım süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Aynı oturumun "Başarının Ardında İnsan Var" başlıklı kısmında, TR Eğitim ve Teknoloji Genel Müdürü Muharrem Yılmaz'ın moderatörlüğünde, Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı'na katılan öğrenciler Göktuğ Kanmaz ve Esra Altınbaş deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları ilk kez 25 Aralık 2024 tarihinde çevrim içi canlı yayınla gerçekleştirilmiş ve 26 binden fazla izleyiciye ulaşarak ilgi görmüştü.

Bugün ikinci kez gerçekleştirilen etkinlik, milli sporculardan sektörün önde gelen yöneticilerine kadar birçok ismin katıldığı oturumlarla gün sonuna kadar devam edecek.