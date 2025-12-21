Haberler

Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İbbiği için mevlit okutuldu

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için Çorum'daki babaevinde mevlit okutuldu.

Yaydiğin köyündeki babaevinde düzenlenen mevlit programında, İbbiği ve diğer şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

