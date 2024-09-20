Kargo Şirketinde Yapılan Aramada 2,7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da bir kargo şirketinde polis tarafından yapılan aramada hoparlör içine gizlenmiş 2 kilo 788 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kargo şirketinde arama yapıldı. Yapılan aramada hoparlör içine gizlenmiş 2 kilo 788 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.