Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada

ADANA'da bir kargo görevlisinin, müşterisine teslim edeceği paketi araçtan inmeden bahçeye fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İnternetten ürün siparişi veren Sinem Şahin, kargo görevlisinden teslimat günü evde olmadığı için paketini müstakil evinin giriş kapısına bırakmasını istedi. Eve döndüğünde kargosunun bahçede olduğunu gören Şahin, evinin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde, kargo görevlisinin aracından inmeden paketi bahçeye fırlattığını tespit edildi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,