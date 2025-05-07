Kardeşler, Plastik Kelepçe ile Bağlanarak Katledildi

PLASTİK KELEPÇE İLE ELLERİ BAĞLANAN İKİ KARDEŞ, BOĞAZLARI KESİLEREK KATLEDİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, iki kardeşin katledildiği evde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçeler ile bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savclığının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 SAAT BİNADA KALAN, MASKE, GÖZLÜK VE ŞAPKALI ŞÜPHELİ ARANIYOR

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.