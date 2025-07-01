Kardeşini Vuran Velat Ak Tutuklandı

Kardeşini Vuran Velat Ak Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı tabancayla vurarak öldüren Velat Ak, mahkemece tutuklandı. Olay, 29 Haziran'da meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Haziran'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Velat Ak ile kardeşi Mahmut Ak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Velat Ak, kardeşi Mahmut'a tabancayla ateş ederek, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mahmut Ak'ın vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Velat Ak ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Mahmut Ak'ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı neden hala açıklamadı? O neden ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ı neden hala açıklamadığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.