İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Güncelleme:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kardeşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, kardeşi tarafından miras paylaşımı nedeniyle silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı.
  • Saldırgan olan kardeş polis tarafından gözaltına alındı.
  • Hakimin sağ bileğinden hayati tehlikesi olmayan şekilde yaralandığı tespit edildi.

Ümraniye'de bugün yaşanan olayda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli bir hakim, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan hakim hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLA YARALAYIP KAÇTI

Alınan bilgiye göre, saat 09.40 sıralarında, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde silahlı kavga olduğuna ilişkin anons üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polisin çevredekilerle yaptığı görüşmede, iki kişinin kavga ettiği, bir kişinin diğerini silahla yaraladığı ve ardından yaralıyı aracına bindirerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

SALDIRGAN KARDEŞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, yaralanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde hakim olarak görev yapan Z.Y. olduğu ve sağ bileğinden hayati tehlikesi olmayan şekilde yaralandığı tespit edildi. Z.Y. ile yapılan görüşme sonucunda, kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımından dolayı husumet bulunduğu, bu yüzden tartıştıkları ve kardeşinin kendisini silahla vurduğu belirlendi.

Şüpheli G.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Vay be ülkeye bak. Meksika, Kolombiya'dan beter oldu. Hakim, savcı, polis, vatandaş farketmiyor silahı olan racon kesiyor. Erdoğan'ın Türkiye'si.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hakimin vurulmasından sonra olay yerine 3-5 kişilik gruplar halinde yorum yapmak için toplananlar olmuştur. Yorumcular, kardeşi vurmakta çok haklı mirastan men edilmek istenmiş. Gerçekte hakim abisi haklı çoğu gayrimenkul parasını zamanında kendisi kazanmış gibi yorumlar yapmışlardır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
