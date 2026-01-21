Haberler

Genç doktor kardeşler aynı hastanede hastaların hizmetinde

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapan doktor kardeşler, mesleklerinde birbirlerine verdikleri destekle hastalarına en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan doktor kardeşler, birbirlerine verdikleri destekle mesleklerinde ilerlemek istiyor.

İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı okullarda tamamlayan 30 yaşındaki Dr. Musa Can Çelikbaş ile 26 yaşındaki kardeşi Dr. Adem Cem Çelikbaş, tıp fakültesini 4 yıl arayla Ankara'daki farklı üniversitelerde bitirdi.

Biri ortopedi ve travmatoloji, diğeri kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığında branşlaşan Çelikbaş kardeşler, eğitimlerinin ardından ilk görev yerleri Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki devlet hastanesine atandı.

AFSÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olan Dr. Musa Can Çelikbaş, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dört, kardeşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olan Dr. Adem Cem Çelikbaş da bir yıldır hastalara en iyi hizmeti vermeye çalışıyor.

"Doktor ve sağlık çalışanlarından güzel geri dönüşler alıyoruz"

Doktor Musa Can Çelikbaş, AA muhabirine, hekimliğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi beşinci sınıfta öğrenim görürken, kardeşinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını anlatan Çelikbaş, şöyle konuştu:

"Ankara'da iki yıl birlikte eğitim aldık. Sonrasında İscehisar Devlet Hastanesi'ne atandım. Kardeşim de mezun olduktan sonra aynı hastaneye atandı. İlgi alanlarımız doğrultusunda branşlarımız ayrı olsa da yine bir yıldır aynı hastanede çalışıyoruz. Bizim kardeş olduğumuzu duyanlar önce şaşırıyor. İsimlerimiz Can ve Cem olduğu için biraz benziyor. Aynı ameliyathaneyi birlikte kullandığımız için bazen hemşire arkadaşlar isimlerimizi karıştırıyor. Doktor ve sağlık çalışanlarından güzel geri dönüşler alıyoruz."

"İkimizin de hekim olması çok güzel bir duygu"

Çelikbaş, branşları farklılık gösterse de sağlık durumlarını birlikte takip ettikleri hastaların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. İkimizin de hekim olması çok güzel bir duygu. Memleketimiz Afyonkarahisar'da birlikte hastalara şifa dağıtmaya çalışıyoruz. AFSÜ çatısı altında bu hizmeti veriyoruz. Bundan dolayı da gerçekten çok gururlu ve mutluyuz. Bir süre sonra zorunlu hizmet sürecim olacak. İnşallah, bundan sonra da kardeşimle aynı hastanelerde çalışmaya devam ederiz. Hedefim akademik anlamda branşımda ilerlemek."

"Şifa olma çabalarımız karşılık gördüğünde mutlu oluyoruz"

Doktor Adem Cem Çelikbaş da aynı mesleği icra ettiği ağabeyinin kendisi için rol model olduğunu dile getirdi.

Ağabeyinin öneri ve tavsiyelerinin kendisi için her zaman çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Çelikbaş, "Branşlarımız ne kadar yoğun olsa da aynı hastanede görev yaptığınız doktor ağabeyinizle kahve içmek bile çok kıymetli. Ağabeyimle mesleki anlamda ortak hayallerimiz var. İlerleyen yıllarda hastanelerimiz farklılık gösterse de memleketimizde çalışma hayatına devam etmek istiyoruz. Şifa olma çabalarımız karşılık gördüğünde mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
