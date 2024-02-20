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KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 farklı kategoride oy kullandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategoride oyunu kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı karesini seçen Demir, "Gazze: Kanıt"ta Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" isimli fotoğrafını oyladı.

Demir, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik eden Demir, her kategoride çok değerli eserlerin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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