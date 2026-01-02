Mezrada mahsur kalan anne ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'te yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan anne ve yenidoğan bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle mezraya ulaşamadı.

Sağlık durumlarında risk oluşması üzerine anne ve bebeğin ambulans helikopterle alınmasına karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve sağlık ekipleri, Valiliğin koordinesinde yürütülen hasta kurtarma operasyonunu yakından takip etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle mezradan alınan anne ve bebeği, Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.