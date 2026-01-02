Haberler

Mezrada mahsur kalan anne ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yolu kar nedeniyle kapanan mezrada mahsur kalan anne ve yenidoğan bebeği, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski dolayısıyla mezraya ulaşamadı ancak başarılı bir operasyonla anne ve bebek kurtarıldı.

Bitlis'te yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan anne ve yenidoğan bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle mezraya ulaşamadı.

Sağlık durumlarında risk oluşması üzerine anne ve bebeğin ambulans helikopterle alınmasına karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve sağlık ekipleri, Valiliğin koordinesinde yürütülen hasta kurtarma operasyonunu yakından takip etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle mezradan alınan anne ve bebeği, Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor