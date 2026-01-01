Şırnak'ta AFAD ekipleri ayağı kırılan kız çocuğunu paletli araçla hastaneye ulaştırdı
Şırnak'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde düşerek ayağını kıran 13 yaşındaki kız çocuğu, AFAD ekipleri tarafından 500 metre taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
Şırnak'ta kardan yolu kapanan köyde ayağı kırılan kız çocuğu, AFAD ekiplerinin 500 metre boyunca battaniye ile taşımasının ardından, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Yoğurtçular köyünde yaşayan 13 yaşındaki Havvanur Çoban, düşme sonucu ayağının kırılması üzerine yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla yardım talep edildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yolu kapalı olduğu için köye ulaşamadı.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, hastayı battaniyeye sararak yaklaşık 500 metre taşıdıktan sonra, paletli araçla ana yola getirdi.
Ekipler hastayı burada bekleyen ambulansa teslim ederek Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.