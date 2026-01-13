Haberler

Tunceli'de yolu kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 87 yaşındaki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Paşadüzü köyünde oturan KOAH hastası 87 yaşındaki H.T'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye yönlendirilen sağlık ekipleri, karlı yolları paletli ambulansla aşarak hastanın evine ulaştı.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan H.T, Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, bölgede kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aşıyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor