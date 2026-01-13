Tunceli'de yolu kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 87 yaşındaki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.
Paşadüzü köyünde oturan KOAH hastası 87 yaşındaki H.T'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine köye yönlendirilen sağlık ekipleri, karlı yolları paletli ambulansla aşarak hastanın evine ulaştı.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan H.T, Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, bölgede kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aşıyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel