Ardahan'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi Erzurum'a sevk edildi
Ardahan'ın Hanak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 50 yaşındaki Y.İ, önce Hanak Toplum Sağlık Merkezi'ne, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
Hanak ilçesine bağlı Geç köyünde yaşayan Y.İ (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının 112'den yardım talep etmesi üzerine, bölgeye gelen ambulansla Y.İ, önce Hanak Toplum Sağlık Merkezi'ne, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Y.İ, daha sonra kapsamlı oksijen tedavisi uygulanması amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.