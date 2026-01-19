Haberler

Ardahan'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi Erzurum'a sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Hanak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 50 yaşındaki Y.İ, önce Hanak Toplum Sağlık Merkezi'ne, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi Erzurum'a sevk edildi.

Hanak ilçesine bağlı Geç köyünde yaşayan Y.İ (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının 112'den yardım talep etmesi üzerine, bölgeye gelen ambulansla Y.İ, önce Hanak Toplum Sağlık Merkezi'ne, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.İ, daha sonra kapsamlı oksijen tedavisi uygulanması amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia