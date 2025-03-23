Karayollarında Ulaşımda Dikkat Gereken Noktalar
Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı güzergahlarda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını istedi. TAG Otoyolu, Kınalı-Büyükçekmece, Ankara-Kırıkkale ve diğer yollarında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Turgutreis-Bodrum-Milas yolunun 9-11. kilometrelerinde iksa duvarının çökmesi nedeniyle Turgutreis-Bodrum yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım eski belediye yolundan sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapımı, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgusu ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.