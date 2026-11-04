Karayolları Genel Müdürlüğü, yol çalışmalarında sürücüleri yavaşlamaları için uyardı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun Hacılar Kavşağı mevkisindeki çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 17-18. kilometrelerindeki Kızılcaköy Köprüsü'nde derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki Mezarlık-Otoyol bağlantısı kavşaklarında yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 39-40. kilometrelerinde (Safranbolu ilçesi Babasultan Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Erzincan-Tercan yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometrelerinde Çayeli, Pazar 1-2 tünellerinin Rize-Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Kaynak: AA