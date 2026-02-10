Haberler

Konya'da merkez ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya'nın merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Oylama, çeşitli kategorilerde düzenlenmiş olup, foto muhabirlerinin çalışmalarını değerlendirerek önemli anları öne çıkardı.

Konya'nın merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkanlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti. "Portre" kategorisinde ise Kılca tercihini, Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafından yana kullandı.

Kılca, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmud Ebu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını seçti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Kavuş, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarına oy verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karelerini seçti. Pekyatırmacı, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" adlı fotoğrafını oyladı.

Pekyatırmacı, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
500

