Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen ve merkeze uzak 32 mahalleyi kapsayan iftar programları tamamlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen ve merkeze uzak 32 mahalleyi kapsayan mahalle iftarları programları Ortakonak ile sona erdi.

Ortakonak Mahallesi'ndeki programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Ortakonak, Çengilti, Acıdort, Divanlar Zincirli ve Akbaş mahallelerinin sakinleri katıldı.

32 MAHALLEDEN BİNLERCE HEMŞEHRİMİZLE AYNI SOFRADA BULUŞTUK

Ramazan ayı boyunca merkeze uzak 32 mahalleden katılımlarla birbirinden güzel programlar yaptıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftarlara katılan hemşehrilerine teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını belirterek şunları dile getirdi; "Mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar akşamında Ortakonak, Çengilti, Acıdort, Divanlar Zincirli ve Akbaş mahallelerimizden programımıza katılan hemşehrilerimizle bir aradayız. Bu son mahalle iftarı programımızla birlikte merkeze uzak 32 mahalleden binlerce hemşehrimizle buluşmuş olduk. Yine merkeze uzak ve ilçe merkezimizde teravih namazları sonrasında da vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu mübarek ayın iklimini, bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Ben, bu vesileyle tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar temennisinde bulunuyorum. Yaklaşan Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah. Bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkan ve enerjimizle ilçemize hizmet ediyoruz."

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de iftar programında yaptığı konuşmada Ortakonak ve çevre mahallelerden iftara katılan vatandaşların Ramazanlarını tebrik etti.

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