Haberler

Karatay'da ramazan etkinlikleri başlıyor

Karatay'da ramazan etkinlikleri başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karatay Belediyesi, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 'Bir Başka Ramazan' tiyatro gösterileri, iftar paketleri dağıtımı ve gençler için iftar buluşmaları gibi etkinliklerle toplumun kaynaşması hedefleniyor.

Karatay Belediyesi, ramazan ayı için birçok etkinlik hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek "Bir Başka Ramazan" tiyatro gösterileriyle Hacivat ile Karagöz gölge oyunu ramazan boyunca farklı günlerde izleyiciyle buluşacak.

"İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında, ramazanın ilk gününden itibaren Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından şehrin 16 noktasında iftara yetişemeyenlere iftar paketleri dağıtılacak."

Gençlerin kaynaşmasını hedefleyen Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu'nun iftar buluşmaları ise Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca Karatay'da eğitim gören 5 bin lise öğrencisine iftar yemeği verilecek.

Tekne orucu geleneği yaşatılacak

Karatay Çocuk Meclisi'nin "tekne orucu" etkinlikleri 21 ve 28 Şubat ile 7 ve 14 Mart Cumartesi günü Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tekne orucu programına katılmak isteyen çocuklar, Karatay Çocuk Meclisi'nin sosyal medya hesabında yer alan başvuru formu üzerinden başvurularını yapabilecek. Teravih namazı sonrası düzenlenecek "Ayakkabımda Ne Var?" etkinliği ise Ramazan boyunca farklı camilerde teravih sonrası çocuklarla buluşacak, sürpriz hediyeler ve ikramlar sunulacak.

Karatay Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ödüllü siyer bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışma kapsamında her gün yöneltilecek sorulara doğru cevap veren 10 katılımcıya sürpriz hediyeler verilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek herkesi etkinliklere davet etti.

Kaynak: AA " / " + Melike Keskin -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu