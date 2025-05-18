Karasu'da Yalnız Yaşayan Erkek Balkonunda Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı binada yaşayan bir kişi, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiğinde, karşı dairenin balkonunda Ahmet Fırat'ı hareketsiz otururken gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Fırat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekiplerince olaya ilişkin çalışma başlatılırken, Fırat'ın bir dönem figüran olarak oyunculuk yaptığı öğrenildi.