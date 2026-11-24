Karasu'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada otomobil sürücüsüne ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da 22 Kasım'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti; kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.Y. hakkında nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Doğu Karadeniz Caddesi'nde, 22 Kasım'da T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Zeynep Asan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yola çıkan motosiklet ile caddede seyreden otomobilin çarpışması yer alıyor.
Öte yandan, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü T.Y. hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Karasu'da Doğu Karadeniz Caddesi'nde T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Zeynep Asan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpışmış, Asan kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Asan'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda defnedilmişti.