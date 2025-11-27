Haberler

Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadın, eve döndüğünde eşini yerde hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

  • Sakarya'nın Karasu ilçesinde Raşit U (41) evinde ölü bulundu.
  • Olay, eşinin hastaneden eve dönüşü sırasında gerçekleşti.
  • Cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi hastaneden eve dönen eşi tarafından ölü bulundu.

EŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU

Yalı Mahallesi 165 Sokak'ta yaşadıkları eve gelen kadın, eşi Raşit U'yu (41) yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Raşit U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi

Ayşe Tokyaz'ın katiline en güvendiği isimden soğuk duş
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı

Emekli öğretmenin katili 19 yıl sonra bulundu! Kimliği çok şaşırttı
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

Arda'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.