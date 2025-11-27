Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadın, eve döndüğünde eşini yerde hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİNİ EVDE ÖLÜ BULDU
Yalı Mahallesi 165 Sokak'ta yaşadıkları eve gelen kadın, eşi Raşit U'yu (41) yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Raşit U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
