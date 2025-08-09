Karasu'da boğulma faciası! 16 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

Karasu'da boğulma faciası! 16 yaşındaki Efe hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ailesiyle denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılarak boğuldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan Efe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ferizli ilçesinden gelip ailesiyle denize giren Efe Erdem Sevinç (16), boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte denize giren Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılıp gözden kayboldu.

BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Efe'nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevin'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ailenin Ferizli ilçesinden Karasu'ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sevimsiz deniz adı gidi kapkara deniz ! ne kadar iyi yüzme bilirseniz bilin suya girmeden insanı ürperten korkutan bir deniz varsa o da karadenizdir hele ki birde dalga varsa şöyle ki belinize kadar suda kum üstündesiniz bir dalga geliyor ayak bastığınız kumu çekip götürüyor bir bakmışsınız birden boyunuzu aşmış bir sudasınız yüzme iyi bilmeyen için çok sakat tehlikelidir karadeniz

