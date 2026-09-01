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Karasu'da adli yıl açılış töreni düzenlendi

Karasu'da adli yıl açılış töreni düzenlendi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Karasu Adliyesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, burada yaptığı konuşmada, herkesin ortak sorumluğunun, toplumun adalet duygusunu güçlendirmek ve hukuk devletinin temel ilkelerini kararlılıkla yaşatmak olduğunu söyledi.

"Adalet mülkün temelidir." diyen Karabul, "Adalet kavramı, devlet kavramından daha köklü kavram ve ihtiyaçtır. İnsanlığın var oluşundan bu yana güçlü-zayıf, haklı-haksız gibi eşitsizlikler varolagelmiştir. İnsanların adalete olan ihtiyacı devlet kurumunu ortaya çıkarmıştır. Devlet kurumuüst yapı olarak vatandaşları arasında hakkaniyeti, adaleti sağlamak üzere bireylerin ortak sözleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere adalet devletin temelidir." ifadelerini kullandı.

Karabul, "Yeni adli yılda dileğimiz, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, adaletin gecikmediği, hakkaniyetin her kararda hayat bulduğu ve vatandaşlarımızın adliye kapısından içeri girerken devlete olan güvenini koruduğu hukuk düzenidir." diye konuştu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mahmud Kırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Yaldırak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Sedat Gülnar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA
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