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Karaşar'daki eski belediye binası dernek merkezine dönüştürüldü

Karaşar'daki eski belediye binası dernek merkezine dönüştürüldü
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Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde bulunan eski belediye binası, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği tarafından kiralanarak dernek merkezi ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde bulunan eski belediye binası, Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği tarafından kiralanarak dernek merkezi ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir atıl durumda bulunan binada kapsamlı tadilat gerçekleştirildiği ve Beypazarı Belediyesinden kiralanan yapının yeniden halkın hizmetine sunulduğu belirtildi.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Turan Efe, atıl durumda bulunan binayı yeniden işlevlendirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karaşar'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, atıl durumdaki alan ve yapıların yeniden değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Efe, "Hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, daha güzel ortamların oluşturulması ve dernek faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Karaşar halkına ve derneğimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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