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Karapınar'da Acıgöl'e turist ilgisi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da Acıgöl'e turist ilgisi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Acıgöl'e yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Acıgöl'e yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Karavanlarıyla seyahat eden Çek Cumhuriyeti vatandaşı turistler Miroslav ve Lenka Cervinkova çifti çocuklarıyla Acıgöl'de kamp yaptı.

Acıgöl'ün masmavi sularında yüzen turistler etrafta bol bol fotoğraf çekti.

Çek Lenka, gölde tanıştığı Karapınarlı Hediye ve İlker Yaylacı ailesi tarafından evlerinde misafir edildi.

Türk insanın yardımsever ve misafirperver olduğunu belirten Lenka Cervinkova, Türkiye'de bir çok yeri gezdiğini söyledi.

Cervinkova, "Göl çok güzel. Etkileyici suyu temiz. Keşfedilmemiş olması gölün bozulmaması açısından önemli. Burada güzel zaman geçirdik. Ülkemize döndüğümüzde arkadaşlara Acıgöl'ün güzelliğini anlatacağız. 2 aydır gezdiğimiz Türkiye'de çok güzel yerler var. Hem doğa hem de tarihi eser olarak zengin bir ülke." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Çek Cumhuriyeti Karapınar Türkiye Konya Güncel Haberler

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