Karanlıkdere Kanyonu'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurları planlanıyor

Burdur ve Muğla illeri arasındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda yeni yürüyüş rotaları ve kaya tırmanış parkurlarının oluşturulması planlanıyor.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, tabiat parkını gezerek, Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinden bilgi aldı.

Bilgihan, geziyi takip eden gazetecilere, tabiat parkının kızılçam ve karaçam ağaç türlerinin de bulunduğu zengin bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun, 1776 hektarlık alana yayıldığını belirten Bilgihan, "Endemik bitki türleriyle aynı zamanda çeşitli kuş türleriyle gerçekten görülmeye ve gezilmeye değer bir alan." dedi.

Bilgihan, hem çalışmalar yapmak hem de genel değerlendirmede bulunmak için kanyonu ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Burası dünyada keşfedilmesi gereken alanlarından bir tanesi. Yaz, kış fark etmeksizin su sesini, doğanın güzelliklerini görebilme imkanımız var. Doğa tutkunlarını bu rotalara, ayrıca önümüzdeki süreçte inşallah oluşturulacak güzel yürüyüş rotaları ve kaya tırmanışlarıyla yapılacak çalışmalar için davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 30, Muğla'nın Fethiye ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yüzlerce bitki türü ile karaçam, sedir, kızılçam, ardıç, meşe ve ahlat ağaçlarıyla kaplı kanyonun ortasından akan Seki Çayı'nın oluşturduğu şelalesiyle dikkati çekiyor.