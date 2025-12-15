Kocaeli'den kısa kısa

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hyundai Motor Türkiye'ye teknik gezi düzenledi.

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri amacıyla yapılan gezide, otomobil üretiminin tüm aşamaları incelendi.

Etkinlikte ileri teknoloji ve robotik sistemler tanıtılarak, üretim süreçleri ile iş güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, teknik gezilerin, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin endüstriyel üretimde nasıl hayat bulduğunu görmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kartepe tramvayında ilk ray yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya'dan Kartepe'ye uzanacak tramvay hattı projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alikahya'dan Kartepe'ye uzanacak tramvay hattı projesinde ilk raylar Vatan Caddesi'nde yerleştirildi.

2014'te 7,4 kilometrelik İzmit Plajyolu hattıyla başlayan proje, Alikahya Stadyumu'na kadar uzanan son etapla toplam 17,3 kilometre uzunluğa ulaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine uzanacak 1,4 kilometrelik hatta, 2 durak yer alacak. Bu etap tamamlandığında toplam uzunluğu 18,9 kilometreye ulaşacak tramvay hattı, Kartepe Kent Meydanı'na kadar uzatılacak.