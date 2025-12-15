Kocaeli'den kısa kısa

Haberler

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hyundai Motor Türkiye'ye düzenlenen teknik gezide otomobil üretim süreçlerini inceleyerek teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hyundai Motor Türkiye'ye teknik gezi düzenledi.

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri amacıyla yapılan gezide, otomobil üretiminin tüm aşamaları incelendi.

Etkinlikte ileri teknoloji ve robotik sistemler tanıtılarak, üretim süreçleri ile iş güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, teknik gezilerin, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerin endüstriyel üretimde nasıl hayat bulduğunu görmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kartepe tramvayında ilk ray yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya'dan Kartepe'ye uzanacak tramvay hattı projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alikahya'dan Kartepe'ye uzanacak tramvay hattı projesinde ilk raylar Vatan Caddesi'nde yerleştirildi.

2014'te 7,4 kilometrelik İzmit Plajyolu hattıyla başlayan proje, Alikahya Stadyumu'na kadar uzanan son etapla toplam 17,3 kilometre uzunluğa ulaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine uzanacak 1,4 kilometrelik hatta, 2 durak yer alacak. Bu etap tamamlandığında toplam uzunluğu 18,9 kilometreye ulaşacak tramvay hattı, Kartepe Kent Meydanı'na kadar uzatılacak.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

