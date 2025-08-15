Karamürsel'deki Orman Yangını Bursa'nın Gökyüzünü Kapatıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi'yi etkisi altına aldı. Rüzgarla yayılan duman, is kokusunu artırdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.

Suludere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
