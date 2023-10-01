Karamürsel'de LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıtıldı

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) girecek 8'inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

Kaymakamlıkça temin edilen 6 ders setinden oluşan LGS hazırlık kitapları, ilçede 778 ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'ndaki dağıtım törenine katılan Kaymakam Canbaba, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, geleceğin teminatı çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için imkanları seferber edeceklerini söyledi.

"Evlatlarımızın daha iyi yetişmesi ve emin adımlarla geleceğe yürümesi bizler için son derece önemli." diyen Canbaba, matematik, fen bilimleri, Türkçe, inkılap tarihi, İngilizce ve din kültüründen oluşan setin öğrencilerin gelişimlerine faydalı olacağına inandığını aktardı.