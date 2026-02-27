Haberler

Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişi toplam 46 bin 416 lira ceza aldı. Kumar oynattığı belirlenen iki kişiye ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı belirlenen A.Ç. ve A.Y. hakkında adli işlem yapıldı, 4 bin 200 liraya da el konuldu.

