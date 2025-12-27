Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları, Karamürsel'deki halk pazarında kurulan stantta esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, amaçlarının toplumun dayanışmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Darıca'da "Kars Yöresel Ürünler Festivali" başladı

Darıca ilçesinde Kars'ın yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival başladı.

Darıca Belediyesi ile Darıca Kars İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında konuşan dernek başkanı Abdullah Yıldız, Kars'ın güzelliklerini, tarihini ve lezzetini bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kars yöresine ait halk oyunları ve türkülerle devam eden festival, 30 Aralık'ta sona erecek.

Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Marmara TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un kayınpederi Saim Orhan defnedildi

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un kayınpederi Saim Orhan'ın cenazesi Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Orhan'ın cenazesi Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, siyasi partilerin temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.