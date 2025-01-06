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Karamürsel'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 56 yaşındaki Maksut Beytaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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