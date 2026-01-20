Kocaeli'de ATM'den para çeken kişiyi öldüren sanığın yargılanması sürdü

Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken öldürülen Maksut B.'nin cinayetiyle ilgili tutuklu sanık Uğurcan B.'nin yargılanmasına devam edildi. Olayın detayları ve sanığın akıl sağlığı raporu mahkeme dosyasına girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin ATM'den para çekerken öldürülmesine ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Maksut B'nin oğlu O.B, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak katıldı.

O.B, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanıkla aralarında 2024'ün ağustos ayına kadar husumet olmadığını söyleyen O.B, "Benim eylemim sebebiyle neden babama karşı eylem gerçekleştirdi bilmiyorum. Olay tarihinde cezaevindeydim, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Uğurcan B'nin akıl sağlığı yönünden cezai sorumluluğunun tam olduğu görüşünün yer aldığı raporun dosyaya girdiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin mütalaanın açıklanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ATM'den para çeken Maksut B. (56), 6 Ocak'ta Uğurcan B'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı Uğurcan B, polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

