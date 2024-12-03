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Karaman Valisi, Yıkılan Evini Ziyaret Etti

Karaman Valisi, Yıkılan Evini Ziyaret Etti
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, inşaat sırasında yıkılan evinin duvarı nedeniyle mağdur olan yaşlı çift Raziye ve Bilal Erşen'i ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 21 Ekim'de Yeni Mahalle'deki inşaat temeli kazısında evlerinin duvarı yıkılan Raziye Erşen ve Bilal Erşen çiftini, firma tarafından onarımı tamamlanan evlerinde ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Özcan'ın da eşlik ettiği ziyarette Çiçekli, Erşen çiftiyle bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çiçekli, yaşlı çiftin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Bugün hem geçmiş olsun demek hem de halinizi hatırınızı sormak için buradayız. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Sağlıklı, huzur ve mutluluk içinde güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Bir inşaat firmasının 21 Ekim'de Yenimahalle 310. Sokak'ta ev yapımı için temel kazma çalışması yaptığı sırada tek katlı müstakil evin duvarı yıkılmış, olay sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Raziye Erşen, yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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