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Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliği Görevine Başladı

Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valiliği Görevine Başladı
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Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.

Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladı.

Çiçekli, Valilik bahçesinde sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiçekli, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Çiçekli, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet içerisinde geçen 27 yıllık kamu hayatının Karaman Valiliği süresince de aynı istikamette geçeceğini söyledi.

Karaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Vali Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de Karaman'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Çiçekli daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

Karaman Valiliği Yerel Haberler Politika Çiçekli karaman Güncel

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