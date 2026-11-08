Karaman Sarıveliler'de kayıp 84 yaşındaki kişi dağlık alanda ölü bulundu

Karaman Sarıveliler'de kayıp 84 yaşındaki kişi dağlık alanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 84 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu. Dumlugöze köyünde yaşayan kişiden bir süredir haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu; AFAD ve jandarmanın aramasında cenazesi Ağlan mevkisinde bulundu.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 84 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu.
Dumlugöze köyünde ikamet eden İsmail Sarı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aramalarda Sarı'nın cenazesi Ağlan mevkisinde bulundu.
Cenaze, otopsi için Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA